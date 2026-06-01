Inazuma Eleven: Victory Road: Fünftes Gratis-Update vorgestellt

Level-5 hat das mittlerweile fünfte Gratis-Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" in Aussicht gestellt. Dieses ist bereits nächste Woche verfügbar.

Besagtes fünftes Gratis-Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" heisst demnach "New Kick-Off" und ist schon ab 11. Juni erhältlich. Mit diesem Update werden Saison-Spieler für das offizielle Online-Turnier "Victory Road" eingeführt, die frische Funktion "Synergien" wird implementiert und die neue "Victory Road"-Route zum Chronik-Modus hinzugefügt, welche der Geschichte von Destin Billows (Unmei Sasanami) folgt.

Einen japanischen Trailer zu dem Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Darin stellt man fast eineinhalb Minuten lang in erster Linie die neuen Inhalte vor.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erschien am 13. November 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.