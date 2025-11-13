Inazuma Eleven: Victory Road: Frisches Gameplay

Für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Inazuma Eleven: Victory Road" hat Level-5 jetzt vielleicht eine Entscheidungshilfe parat. So zeigt man die ersten 29 Minuten aus dem Spiel.

Hier werden wir primär in die Story von "Inazuma Eleven: Victory Road" eingeführt. Ausserdem lernen wir die Spielwelt und das Gameplay-Grundgerüst kennen. Der mitunter sehr verträumte Sounudtrack passt ebenfalls dazu. Danach sollten wir wissen, ob uns der Titel zusagt.

Bereits im Oktober waren die finalen Trailer zu "Inazuma Eleven: Victory Road" veröffentlicht worden. Ausserdem durften wir simultan dem Ending Theme lauschen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.