Inazuma Eleven: Victory Road: Die finalen Trailer

Level-5 hat die finalen Trailer zu "Inazuma Eleven: Victory Road" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Zunächst einmal gibt es drei Gameplay-Trailer zu "Inazuma Eleven: Victory Road" zu sehen. Darin widmet man sich etwa, natürlich untermauert von vielen Hintergrundinformationen, ausführlich der Story oder erklärt das spielerische Grundgerüst. Danach sollte klar sein, ob einem der Titel zusagt.

In einem vierten Video können wir zudem schon dem Ending Theme von "Inazuma Eleven: Victory Road" lauschen. Dieses heisst "Guidepost" und stammt von Hinano Iwasaki.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erscheint am 13. November für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.