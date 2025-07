Inazuma Eleven: Victory Road erneut verschoben

Zum mittlerweile achten Mal hat Level-5 den Release von "Inazuma Eleven: Victory Road" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte der Titel am 21. August erscheinen.

Neuer Erscheinungstermin für "Inazuma Eleven: Victory Road" ist demnach der 13. November. Als Begründung dafür gibt man in einem offiziellen Statement unter anderem an, dass man mehr Zeit als ursprünglich geplant für die Fertigstellung der geplanten Inhalte und die Vertonung benötige.

In "Inazuma Eleven: Victory Road" erleben wir die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei sehnt sich nach einer Welt ohne Fussball, Haru dagegen ist ein wahres Fussballmonster und steht an der Spitze der Welt. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Inazuma Eleven: Victory Road" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.