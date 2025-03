Inazuma Eleven: Victory Road wieder verschoben

Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf einen Release von "Inazuma Eleven: Victory Road" im Juni gefreut hatten. Daraus wird nämlich leider nichts, wie Level-5 jetzt verkündete.

Neues Releasefenster für "Inazuma Eleven: Victory Road" ist momentan der weitere Jahresverlauf, Allerdings findet am 11. April ein separater Showcase statt, bei dem der genaue Erscheinungstermin verkündet werden soll.

In "Inazuma Eleven: Victory Road" erleben wir die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei sehnt sich nach einer Welt ohne Fussball, Haru dagegen ist ein wahres Fussballmonster und steht an der Spitze der Welt. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Inazuma Eleven: Victory Road" für PS4, PS5, Switch, PC, iOS und Android in Entwicklung.