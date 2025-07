Japanischer Trailer zu Inazuma Eleven: Victory Road

Level-5 versorgt uns mit einem japanischen Trailer zu "Inazuma Eleven: Victory Road". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier können wir fast viereinhalb Minuten lang dem Ending Theme von "Inazuma Eleven: Victory Road" lauschen. Dieses trägt den Titel "Guidepost" und wird von Hinano Iwasaki gesungen. Dazu gibt es hauptsächlich Story-Sequenzen aus dem Spiel zu sehen.

In "Inazuma Eleven: Victory Road" erleben wir die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei sehnt sich nach einer Welt ohne Fussball, Haru dagegen ist ein wahres Fussballmonster und steht an der Spitze der Welt. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erscheint am 21. August für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.