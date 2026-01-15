Inazuma Eleven: Victory Road: Nachfolger in der Mache

Level-5 werkelt bereits an dem Nachfolger von "Inazuma Eleven: Victory Road". Das hat Firmenpräsident und CEO Akihiro Hino jetzt enthüllt.

Erste Informationen zum Nachfolger von "Inazuma Eleven: Victory Road" gibt es auch schon. So erklärt Hino dazu, dass er inzwischen mit dem Schreiben des Szenarios begonnen habe. Demnach startet man in der Reiwa-Ära und will für Überraschungen sorgen. Weiter ins Detail ging er aber noch nicht.

Gestern erst wurde ein zweites Gratis-Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" in Aussicht gestellt, das am 28. Januar veröffentlicht wird. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erschien am 13. November 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.