Level-5 gibt bekannt, dass "Inazuma Eleven: Victory Road" auch für Switch 2 und Xbox Series X erscheinen wird. Die Versionen für iOS und Android wurden dagegen leider gleichzeitig gecancelt.

Zudem wurde auch ein definitiver Releasetermin für "Inazuma Eleven: Victory Road" verkündet. Demnach ist es am 22. August soweit.

In "Inazuma Eleven: Victory Road" erleben wir die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei sehnt sich nach einer Welt ohne Fussball, Haru dagegen ist ein wahres Fussballmonster und steht an der Spitze der Welt. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Inazuma Eleven: Victory Road" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.