Inazuma Eleven: Victory Road bekommt Gratis-Update

Level-5 hat ein kostenloses Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" in Aussicht gestellt. Dieses wird sogar noch vor Weihnachten verfügbar sein.

Besagtes Gratis-Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" hört auf den Namen "Galaxy & LBX DLC". Releasetermin ist der 21. Dezember. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf zwei neue Routen, eine frische Re-Story, weitere BB Stadium Teams, den 2P Tag Mode oder den High Speed Commander Mode freuen. Ein Trailer stellt uns die neuen Inhalte zusätzlich über viereinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor.

Bereits im November hatte man die ersten 29 Minuten aus "Inazuma Eleven: Victory Road" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erschein am 13. November für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.