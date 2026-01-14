Inazuma Eleven: Victory Road bekommt zweites Gratis-Update

Level-5 hat ein zweites kostenloses Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" angekündigt. Es hört auf den Namen "Ares & Fabled Seed DLC".

Besagtes Gratis-Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" wird schon am 28. Januar verfügbar sein. Es wird neue Funktionen einführen, darunter etwa die Eröffnung der Ares-Route im Chronik-Modus, in dem wir ein mitreissendes Fussball-Drama über Jungen und Mädchen, die nach der Spitze streben, erleben können.

Level-5 wird zudem einen besonderen Gegenstand namens "Fabled Seed" verteilen, mit dem wir einen Charakter unserer Wahl auf "Fabled" aufwerten können – die Seltenheitsstufe, welche im ersten kostenlosen grossen Update eingeführt wurde.

Das erste kostenlose Update für "Inazuma Eleven: Victory Road" hiess "Galaxy & LBX DLC" und ist seit dem 21. Dezember verfügbar. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erschien am 13. November 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.