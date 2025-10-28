Incantation auch für Konsole

eastasiasoft und Softstar Entertainment kündigen "Incantation" auch für die Konsolenwelt an. Ein Releasefenster für die Portierungen gibt es auch schon.

Demnach wird "Incantation" irgendwann im ersten Quartal 2026 auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Einen kurzen Trailer mit düsteren In-Game-Sequenzen gibt es sogar schon jetzt zu sehen.

Bei "Incantation" handelt res sich um ein Horror Adventure aus der Ego-Perspektive, das auf dem gleichnamigen taiwanesischen Film basiert. Im Mittelpunkt steht dabei eine Mutter, die auf der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter in das abgelegene Chen-Dorf gerät - ein Ort, welcher von fanatischen Kulten und übernatürlichen Mächten beherrscht wird.

Wir begleiten darin Jia Jun Lee durch ein von Angst und Wahnsinn gezeichnetes Umfeld, in dem sie Hinweise sammelt, Rätsel löst und Rituale vollzieht, um das Schicksal ihres Kindes zu erfahren. Dabei muss sie sich stets verstecken, denn die Dorfbewohner und finstere Geister reagieren auf jede unbedachte Bewegung.

Atmosphärisch verbindet der Titel eine filmische Inszenierung mit intensiver Erkundung, wobei jedes Objekt und jedes Geräusch frische Puzzleteile der Geschichte offenbaren. "Incantation" nutzt zudem Elemente taiwanesischer Mythen und religiöser Bräuche, um ein dichtes, kulturell verwobenes Horrorerlebnis zu schaffen, das konstant zwischen Verzweiflung, Aberglauben und menschlicher Tragödie pendelt.

"Incantation" ist seit 18. November 2024 für den PC erhältlich.