Incantation: Konsolenfassungen verschoben

Publisher eastasiasoft und Entwickler Softstar Entertainment haben den Release der Konsolenfassungen von "Incantation" nach hinten verschoben. Eigentlich sollten diese irgendwann im März verfügbar sein.

Aber keine Angst, denn wir erfahren gleichzeitig auch einen neuen Erscheinungstermin für die Konsolenfassungen von "Incantation". Demnach wird das Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive nun am 8. April auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht genannt.

Das ursprüngliche Releasefenster für die Konsolenversionen von "Incantation" war im Dezember 2025 verkündet worden. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Incantation" ist schon seit 18. November 2024 für den PC erhältlich.