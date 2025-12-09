Incantation: Releasemonat der Konsolenfassungen steht fest

Wenn es um den Erscheinungszeitraum der Konsolenfassungen von "Incantation" ging, wurde bisher immer vom ersten Quartal 2026 gesprochen. Das hat sich jetzt geändert.

So hat Publisher eastasiasoft einen Releasemonat für die Konsolenumsetzungen von "Incantation" verkündet. Demnach wird es irgendwann im März 2026 soweit sein. An den anvisierten Plattformen hat sich dagegen nichts geändert.

"Incantation" war bereits im Oktober auch für PS5, Xbox Series X und Switch in Aussicht gestellt worden. Damals hatte man auch einen ersten Trailer zu den Portierungen des Horror-Adventures gezeigt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Incantation" ist seit 18. November 2024 für den PC erhältlich.