Indiana Jones und der Grosse Kreis bald auch für PS5?

Das Gerücht, dass "Indiana Jones und der Grosse Kreis" auch für PS5 erscheinen könnte, ist nicht wirklich neu. Nun hat es aber frische Nahrung bekommen.

So sagt der Insider Nate the Hate, dass "Indiana Jones und der Grosse Kreis" Ende des Jahres für Xbox und PC veröffentlicht wird. Wenn die Exklusivitätsperiode endet, wird der Titel dann in der ersten Jahreshälfte 2025 auch für PS5 erscheinen. Wichtig ist noch, dass Nate the Hate bereits Anfang des Jahres einer der ersten Leute war, die Microsofts Multiplattform-Strategie korrekt prognostizierten.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.