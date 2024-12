Indiana Jones und der Grosse Kreis: Dynamischer Xbox-Hintergrund verfügbar

Microsoft und MachineGames geben bekannt, dass ein dynamischer Hintergrund zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" für Xbox verfügbar ist. Er kann bereits im entsprechenden Menü kostenlos heruntergeladen werden.

Besagter dynamischer Hintergrund zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" zeigt den Helden des Spiels vor dem Eingang einer Höhle, von der langsam Wasser abperlt. Wenige Tage vor dem Release ist es schonmal eine gute Einstimmung auf das Action-Adventure.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.