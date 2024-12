Indiana Jones und der Grosse Kreis: Erster Patch verfügbar

Pünktlich zum Launch hat Entwickler MachineGames den ersten Patch für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" veröffentlicht. Wir erfahren auch, was sich damit ändert bzw. verbessert.

Demnach wird "Indiana Jones und der Grosse Kreis" durch das jetzt verfügbare erste Update in vielen Bereichen verbessert und optimiert. Kleinere Fehlerchen gehören nun ebenfalls der Vergangenheit an. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien gestern für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.