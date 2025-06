Indiana Jones und der Grosse Kreis: Erster Story-DLC vorgestellt

Beim gestrigen Xbox Games Showcase wurde auch die erste Story-Erweiterung für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" enthüllt. Konkret terminiert ist diese bereits.

Der erste Story-DLC für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" hört demnach auf den Namen "The Order of Giants" und ist ab 4. September verfügbar. Ein Trailer zeigt jetzt schonmal etwas mehr als eineinhalb Minuten lang, was wir inhaltlich davon zu erwarten haben.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgte am 17. April.