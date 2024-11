Indiana Jones und der Grosse Kreis: Gameplay Deep Dive angekündigt

Bethesda hat einen Gameplay Deep Dive zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" in Aussicht gestellt. Er wird bereits heute um 16 Uhr bei YouTube veröffentlicht.

Bisher ist noch unklar, was genau beim Gameplay Deep Dive zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" zu sehen sein wird. Auch den Umfang des präsentierten Material kennen wir noch nicht, aber wir sollten ja schon sehr bald um einiges schlauer sein.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.