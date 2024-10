Indiana Jones und der Grosse Kreis: Infos zur Bildrate auf Xbox

Creative Director Axel Torvenius hat sich zur anvisierten Bildrate von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" auf den beiden Xbox-Konsolen geäussert. Gleichzeitig hob er hervor, dass dadurch in anderen Bereichen, wie etwa der Optik, keine Kompromisse gemacht werden sollen.

So sagt Torvenius im Gespräch mit Windows Central, dass für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" auf Xbox Series S und Xbox Series X jeweils 60 Bilder pro Sekunde anvisiert werden. Die PS5-Verison erwähnte er in diesem Kontext nicht, aber deren Release ist ja auch noch etwas weiter entfernt.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.