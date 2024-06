Indiana Jones und der Grosse Kreis: Infos zu Schauplätzen & Charakteren

Bethesda und Machine Games haben in Person von Game Director Jerk Gustafsson und Production Director John Jennings neue Informationen zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" verraten. Diese betreffen etwa die Schauplätze und die Charaktere.

Demnach wird "Indiana Jones und der Grosse Kreis" mehrere globale Schauplätze bieten. Konkret erwähnt wurden hier der Himalaya, das Marshall College, der Vatikan, die Pyramiden in Ägypten und der Dschungel in Thailand. Bei den Spielfiguren erwarten uns neue Gesichter, aber auch einige alte Bekannte, wie etwa Marcus Brody. Bezüglich des Gameplays ist angedacht, dass man sich sofort heimisch fühlt.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X und den PC.