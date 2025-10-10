Indiana Jones und der Grosse Kreis: MachineGames Anniversary Update vorgestellt

MachineGames hat das sogenannte MachineGames Anniversary Update für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" in Aussicht gestellt. Es ist bereits ab heute verfügbar.

Hier stimmt man uns fast zwei Minuten lang auf das MachineGames Anniversary Update für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" ein. Dabei werden hauptsächlich spannende In-Game-Sequenzen geboten.

Besagtes Update für "Indiana Jones und der Grosse Kreis" enthält drei wesentliche Neuerungen, nämlich einen New-Game-Plus-Modus, das Kairo-Outfit und einen Wahlmodus für die Sprachausgabe (Deutsch, Englisch, Arabisch, Spanisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch und Traditionelles Chinesisch).

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgte am 17. April und die Switch 2 wird im nächsten Jahr versorgt.