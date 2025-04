Indiana Jones und der Grosse Kreis: Technik-Analyse zur PS5-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der PS5-Fassung von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, welches diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" auf der PS5 über zwölf Minuten lang thematisiert. Dabei ist die Umsetzung für die Basis-PS5 der Xbox Series X sehr ähnlich - leider auch bei den kleinen Fehlerchen, wie etwa den teilweise flackernden Schatten. Auf der PlayStation 5 Pro fällt die dynamische Auflösung generell dezent höher aus (zwischen 1440p und 4K). Insgesamt hat MachineGames einem sehr guten Spiel eine solide Portierung spendiert.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgte am 17. April.