Indiana Jones und der Grosse Kreis: Verkündung des PS5-Releasetermins schon heute?

Aktuell macht das heisse Gerücht die Runde, dass der Releasetermin der PS5-Version von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schon heute bekanntgegeben wird. Die Quelle dafür ist eigentlich zuverlässig.

Das Gerücht, dass der Erscheinungstermin für die PS5-Umsetzung von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" bereits heute verkündet wird, kommt nämlich vom normalerweise sehr zuverlässige Leaker Billbil-kun. Er prognostizierte schon vor knapp zwei Wochen, dass das Action-Adventure am 17. April für die aktuellste Sony-Konsole veröffentlicht wird. Also mal abwarten.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC.