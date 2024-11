Neue Details zu Indiana Jones und der Grosse Kreis

Entwickler MachineGames hat in Person von Design Director Jens Andersson weitere Details zu "Indiana Jones und der Grosse Kreis" enthüllt. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach wird "Indiana Jones und der Grosse Kreis" über einen Adventure- und einen Action-Schwierigkeitsgrad verfügen. Ähnlich wie etwa in "Silent Hill 2" können diese unabhängig voneinander eingestellt werden. Ein Fotomodus wird dagegen nicht vorhanden sein.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.