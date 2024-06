Indiana Jones und der Grosse Kreis: Neues Video

MachineGames hat heute eine neue, intensive In-Game-Sequenz aus dem bevorstehenden Abenteuerspiel, "Indiana Jones und der Grosse Kreis", enthüllt. Diese Enthüllung zeigte einen schneereichen Showdown, wo Indiana Jones und Gina Lombardi eine Entdeckung in den Tiefes des Himalaya machen.

Der Trailer gibt einen Vorgeschmack darauf, wie "Indiana Jones und der Grosse Kreis" mit Hilfe der storygetriebenen Elementen und der Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games ein authentisches "Indiana Jones"-Erlebnis schafft.

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones. "Indiana Jones und der Grosse Kreis" erscheint noch 2024.