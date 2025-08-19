Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen angekündigt

"Indiana Jones und der grosse Kreis" erscheint 2026 für die Nintendo Switch 2, wie bei der ONL der gamescom angekündigt wurde.

Die Neuigkeit wurde zusammen mit dem neuen Gameplay-Trailer für "Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen" veröffentlicht, der bei dem Event seine Premiere feierte. In diesem Story-DLC, der am 4. September auf den bekannten Plattformen an den Start geht, begeben sich die Spieler:innen als Indiana Jones™ in die Tiefen der geschäftigen Stadt Rom, um dort den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen. Dabei müsst ihr nicht nur die gefährlichen Kultisten, sondern auch raffinierte Rätsel und unzählige weitere Gefahren Roms überwinden.

"Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen" spielt während der Ereignisse des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf eine gefährliche Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult sowie den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und mit dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdecken die Spieler:innen atemberaubende neue Schauplätze in der Stadt. Das alles wird begleitet von den Klängen eines brandneuen Soundtracks.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" ist jetzt für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und PC erhältlich.