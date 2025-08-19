Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen angekündigt

Spiel erscheint 2026 für die Nintendo Switch 2

"Indiana Jones und der grosse Kreis" erscheint 2026 für die Nintendo Switch 2, wie bei der ONL der gamescom angekündigt wurde.

Die Neuigkeit wurde zusammen mit dem neuen Gameplay-Trailer für "Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen" veröffentlicht, der bei dem Event seine Premiere feierte. In diesem Story-DLC, der am 4. September auf den bekannten Plattformen an den Start geht, begeben sich die Spieler:innen als Indiana Jones™ in die Tiefen der geschäftigen Stadt Rom, um dort den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen. Dabei müsst ihr nicht nur die gefährlichen Kultisten, sondern auch raffinierte Rätsel und unzählige weitere Gefahren Roms überwinden.

"Indiana Jones und der grosse Kreis: Der Orden der Riesen" spielt während der Ereignisse des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf eine gefährliche Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult sowie den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und mit dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdecken die Spieler:innen atemberaubende neue Schauplätze in der Stadt. Das alles wird begleitet von den Klängen eines brandneuen Soundtracks.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" ist jetzt für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und PC erhältlich.

