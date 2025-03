Indiana Jones und der Grosse Kreis hat ein PS5-Release-Termin

Am 17. April veröffentlicht MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games "Indiana Jones und der Grosse Kreis" für die PlayStation 5. Für das "Abenteuerspiel des Jahres" der D.I.C.E. Awards mit über 40 perfekten Testbewertungen und mehr als 50 Erwähnungen in "Best of"- und "Game of the Year"-Listen des Jahres 2024 gibt's natürlich auch ein neues Video.

PlayStation 5-Spieler können sich bereitmachen, in die Stiefel des legendären Abenteurers zu schlüpfen und eine authentische "Indiana Jones"-Reise zu erleben, die im Jahre 1937 zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" ihren Anfang nimmt.

Im kinoreifen Einzelspieler-Abenteuer müsst ihr Indys Peitsche und seinen Grips einsetzen, um eine erzählerische Welt voller Abenteuer, halsbrecherischer Action und verblüffender Rätsel zu erkunden. Mit einer Kombination aus heimlichen Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkampf und Schusswaffen, bekämpft ihr als Indiana Jones mit Raffinesse, Kampfgeist und Cleverness finstere Mächte in aller Welt.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" wurde grafisch für die PlayStation 5 Pro optimiert und ist ab dem 15. April für die PlayStation-5-Konsoelen erhältlich.