Indiana Jones und der Grosse Kreis im Mai auch für Switch 2

Auch bezüglich "Indiana Jones und der Grosse Kreis" hatte Bethesda bei der gestrigen Direct-Episode gute Nachrichten. So wurde ein Releasetermin für dessen Switch-2-Umsetzung verkündet.

So wird "Indiana Jones und der Grosse Kreis" ab 12. Mai auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Die Veröffentlichung erfolgt in physischer und digitaler Form. Selbstverständlich werden alle bisherigen Updates in dieser Version enthalten sein.

Die Switch-2-Portierunug von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" war bereits im August 2025 in Aussicht gestellt worden. Ausserdem wurde damals mit "Der Orden der Riesen" eine erste Erweiterung für das Action-Adventure näher vorgestellt und dann am 4. September veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgte am 17. April 2025.