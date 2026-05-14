Indiana Jones und der Grosse Kreis: Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der Switch-2-Portierung von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" auf Nintendos aktuellster Hybridkonsole über 16 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man Bethesda gute Arbeit, was unter anderem an der Verwendung von DLSS-Upscaling liegt. Die Bildrate ist jedoch vor allem in den Open-World-Sequenzen mitunter instabil.

Schon im Februar war der Releasetermin für Switch-2-Umsetzung von "Indiana Jones und der Grosse Kreis" verkündet worden. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" erschien am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgte am 17. April 2025 und die Switch 2 wurde schliesslich vorgestern versorgt.