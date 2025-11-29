Neue Ankündigungen bei Asiens grösstem Indie Game-Showcase

Die INDIE Live Expo Awards zeichnen die Titel aus, die 2025 am meisten herausgestochen sind. 2P Games’ "Sultan’s Game" wurde mit dem Grand Award ausgezeichnet. Die Excellence Awards wurden an insgesamt acht Spiele übergeben, wobei jedes von einem der acht Juroren ausgewählt wurde – darunter ist auch Shuhei Yoshida, ehemals Head of Sony Interactive Entertainments Indies Initiative.

"Spiele lassen uns Dinge erleben, die im echten Leben unmöglich sind. Es gibt wenige Gefühle, die so mitreissend sind, wie Autorität zu haben. Dieses wunderschöne Spiel lässt euch den unwiderstehlichen Charme von Macht erleben. Der Diktator – euer Feind – ist mächtig, furchterregend und wunderschön. Jede Figur ist lebendig, voller Persönlichkeit, Motive und bewundernswerter Eigenschaften. Ihr befehligt sie nach Belieben und tragt die Konsequenzen dafür. Lasst euch von dem bezaubernden Keyart in den Bann ziehen, folgt den Karten, die euch durch Gemetzel, Lust, Extravaganz und Eroberung führen, und flüstert dem Sultan eine als Liebe getarnte Revolution zu."

Das INDIE Live Expo Board

Excellence Awards

"The NOexistenceN of you AND me" ausgewählt von Bae Sang Hyun (Founder und CEO von Vittgen Inc.)

ausgewählt von Bae Sang Hyun (Founder und CEO von Vittgen Inc.) "No, I'm not a Human" ausgewählt von Simon Zhu (Founder of CiGA & WePlay)

ausgewählt von Simon Zhu (Founder of CiGA & WePlay) "Promise Mascot Agency" ausgewählt von Brandon Sheffield (Necrosoft Games Creative Director)

ausgewählt von Brandon Sheffield (Necrosoft Games Creative Director) "Word Game" (Japanese) ausgewählt von Shuhei Yoshida (former Head of Sony Interactive Entertainment’s Indies Initiative)

(Japanese) ausgewählt von Shuhei Yoshida (former Head of Sony Interactive Entertainment’s Indies Initiative) "Escape From Duckov" ausgewählt von waiwai (Streamer / INDIE Live Expo Guest)

ausgewählt von waiwai (Streamer / INDIE Live Expo Guest) "Demonic Mahjong" ausgewählt von Nobaman (Streamer / INDIE Live Expo Guest)

ausgewählt von Nobaman (Streamer / INDIE Live Expo Guest) "BALL x PIT" ausgewählt von Yamie (Steamer / INDIE Live Expo Guest)

ausgewählt von Yamie (Steamer / INDIE Live Expo Guest) "Öoo" ausgewählt von Keiichiro Toyama (Bokeh Game Studio CEO)

Rückblick auf die Show

Während dem Showcase gab es zahlrei che Ankündigungen, darunter die Weltpremiere von "Avemary Rocket Captain Patchwork", einem neuen Titel von Shuhei Miyazawa, Studio Pixel und room6.

Zusammenfassung der wichtigsten Ankündigungen:

配信少女ノ裏垢迷宮 (*English Title WIP)

SacriFire

Haunted Room! Urami-chan

Nova Antarctica

Constance

The Berlin Apartment

Avemary Rocket Captain Patchwork Weltpremiere-Titel, entwickelt von Shuhei Miyazawa × Studio Pixel × room6. Der 2D-Sidescroller ist geplant für 2026. Spieler müssen 30 Tage an Bord eine Rakete mit Problemen überleben, die auf die Erde zusteuert.

ALL ADRIFT Ein Simulations-Abenteuer vom koreanischen Team Vittgen, das zum ersten Mal angekündigt wurde. Das Video zeigt eine eindrucksvolle Welt mit schönen Illustrationen.

Being and Becoming

Ein Metroidvania von Ichthys und Critical Reflex, mit einem Playtest, der im Dezember geplant ist.

holo Indie Introduction

Eine Fanspiel-Marke zu hololive production. Ichijou Ririka stellt einige Titel, darunter "MYRIAD DEATH" und "Elite Exorcist Miko" vor. TSURUGIHIME

Ein Side-scroller-Action-RPG von Yosuke Shiokawa (213℉) mit neuem Keyart von Kuroboshi Kouhaku. Der Early Access ist für 2026 geplant.

Dead Format

Das Survival-Horror-Spiel, das in den 1990ern in Schottland spielt, von Katanalevy und Oro Interactive hat mit einem neuen Trailer den Launch am 10. Dezember angekündigt.

SANABI

Der 2D-Action-Plattformer von WONDER POTION und NEOWIZ erhält einen grossen DLC auf dem PC, eine Switch-Version folgt diesen Winter.

Kotama and Academy Citadel

Das Action-Adventure von Atomstring Games spielt in einer utopischen Akademie-Stadt mit detaillierten 3D-Animationen im Anime-Stil und schnellen Kämpfen. Der Release ist bald.

R.I.P. - Reincarnation Insurance Program

Der Top-Down-Shooter-Roguelite mit RPG-System, entwickelt von WarmCore Studio, spielt in einer postapokalyptischen Welt. Early Access folgt bald.

The Weeping Swan: Ten Days of the City's Fall

Das Text-Adventure von ZerocreationGame, den Entwicklern hinter The Hungry Lamb, hat vollständig synchronisierte Hauptcharaktere und verschiedene Enden und erscheint Anfang 2026.

The Piper of Dawn Fantasy-Simulation von Bone Nail mit Fokus auf Faming, Alchemie und Geschichte. Spieler lassen Kräuter wachsen, führen einen Workshop und treffen verschiedene Kreaturen. Release ist für Anfang 2026 geplant.

Keep Digging 8-Spieler-Grab-Spiel von Wild Dog, das im Winter 2025 ein grosses kostenloses Update erhält.

Magical Princess Eine Simulation, in dem Spieler eine Tochter in einer magischen Akademie grossziehen, von MAGI Inc. & Neotro. Eine Demo ist seit 25. November verfügbar, neue Charakter-Stimmen und Videos wurden gezeigt.

Flotsam

Schwimmender City-Builder von Pajama Llama Games und Stray Fawn Publishing, derzeit im Early Access. Version 1.0 erscheint am 5. Dezember. stats

1999TOKOYO Building

Ein Adventure in einem Indoor-Freizeitparkt, bei dem es Gerüchte gibt, es würden Leute verschwinden. Launch ist für Frühling 2026 geplant.

Children's Garden

Ein Rätselspiel von Wellness Mechanism über das Ziel, einen friedlichen Tod zu finden. Kombiniert die japanische Legende Sai no Kawara und das religiöse Spielzeug Onbutsu, was ein chaotisches Bild abgibt. Eine Veröffentlichung ist im Frühling 2026 geplant.

Wabisabi : SushiDerby

Zieht Sushi auf und trainiert es, Rennen zu laufen, in diesem Spiel von ITAMAE Studio. Der Release ist für Frühling 2026 geplant.

4DEAD

Im High-Speed-Roguelike-Actionspiel von Kishiro kontrollieren Spieker Kreaturen, die nur für vier Sekunden Energie haben, weswegen sie ständig Aliens fressen müssen, um zu überleben. Release ist im Frühling 2026.

Into the Fire

In diesem Survival-Spiel von Starward Industries stellen sich Spieler überwältigenden Naturgewalten. Early Access ist für Q1 2026 geplant.

Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis

Im Rhythmus-Adventure-Game von Alliance Arts versuchen Spieler die Welt durch "Brainrot Denpa Signals" verrückt zu machen. Der Launch im April 2026 wurde angekündigt und die Demo um weitere Inhalte erweitert.

Core Keeper

Top-down-Sandbox-Spiel von Pugstorm, Fireshine Games und bilibili erhält eine Nintendo Switch 2-Version am 28. Januar. Am gleichen Tag erscheinen grosse Updates auf den anderen Plattformen.

Kooperation mit BitSummit

Während des Showcase wurde auch eine Kooperation von INDIE Live Expo mit BitSummit angekündigt, einem der grössten Indie-Gaming-Events in Japan, das jedes Jahr in Kyoto stattfindet. Weitere Details werden später bekanntgegeben.

Die nächste Show

Die nächste INDIE Live Expo findet im Frühling 2026 statt. Spiele-Einreichungen und weitere Details werden bekanntgeben, sobald der Zeitplan finalisiert ist.