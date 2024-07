Indie Cup, ein Online-Festival für aufstrebende Indie-Spiele, hat 49 Nominierte für die europäische Ausgabe 24 bekannt gegeben. Die Jury hat die Liste aus mehr als 450 von europäischen Teams entwickelten Spielen, die sich für das Festival beworben haben, ausgewählt.

er absolute Favorit der Jury ist "ODDADA", das gleich in sechs verschiedenen Kategorien nominiert ist. Dieses skurrile, experimentelle Spiel eines kleinen deutschen Teams ermöglicht es den Spielern, Melodien aus Landschaften, Gebäuden und verschiedenen Schmuckstücken zu kreieren und sie zu einem massgeschneiderten Musikstück zusammenzufügen. "ODDADA" wird dicht gefolgt von dem malerischen "Nomori" (oder "das Spiel, das man bekäme, wenn "Portal 2" und "Ghibli" Nachwuchs hätten") mit fünf Nominierungen; "Yes, Your Grace: Snowfall", "The Darkest Files "und "Henry Halfhead" erhielten jeweils vier Nominierungen.

Indie Cup Europe’24 - Die Nominierten

Gameplay Excellence Award

Nomori

The Darkest Files

Phonopolis

OVERRIDER

Henry Halfhead

Tarnished Blood

ODDADA

EcoGnomix

Fruitbus

Dreadhunter

Rising Star Award

ODDADA

Yes, Your Grace: Snowfall

Do Not Buy This Game

Dreadhunter

Grimoire Groves

Henry Halfhead

SENTRY

Beacon Patrol

Driftwood

Nomori

Critics’ Choice Award

The Darkest Files

Henry Halfhead

Phonopolis

ODDADA

Grunn

Gloomy Juncture

Dreadhunter

Farewell North

Two Falls (Nishu Takuatshina)

Telegraphist 1920: Beats of War

Luna Abyss

Creators’ Choice Award

Farewell North

Nomori

Fruitbus

Stars in the Trash

Yes, Your Grace: Snowfall

The Darkest Files

Pilo and the Holobook

ODDADA

Antro

Luna Abyss

Artistic Excellence Award

Pilo and the Holobook

Phonopolis

The Darkest Files

Hollow Survivors

Hlína

Yes, Your Grace: Snowfall

Nomori

Driftwood

Nova Hearts

Most Experimental Game Award

Tarnished Blood

Music Power Up

ODDADA

Telegraphist 1920: Beats of War

Supermoves

Space Sprouts

Lamina Bruise

Henry Halfhead

Retro Gadgets

Next Big Thing Award

Menace from the Deep

Hollow Home

Albert Wilde: Quantum P.I.

Helskate

Projected Dreams

Tom the postgirl

RetroSpace

Glasshouse

Slyders

Bad Blood 1926

WINGS Award

ODDADA

The End of the Sun

Yes, Your Grace: Snowfall

Luna Abyss

Starship Simulator

Copycat

Coridden

Map Map - A Game About Maps

Nomori

Once Upon a Rogue's Tale

Two Falls (Nishu Takuatshina)

Die 24-köpfige Jury des Indie Cup Europe besteht aus Experten von CD Projekt RED, Crytek, Remedy Entertainment, Ubisoft, ZA/UM und anderen.