Indika: 11 Fakten-Trailer

"Indira", das Arthouse-Adventure über Glauben, Gott und Religion, erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Odd Meter hat die seltsamsten Aspekte ihres eigenwilligen Spiels in einem brandneuen "11 Facts"-Trailer zusammengestellt.

Es sollte aufgrund der unkonventionellen Elemente in Story und Game Design niemanden verwundern, dass das Video alles andere als gewöhnlich ist. Immerhin sind russisch-orthodoxe Nonnen keine üblichen Videospielprotagonisten und auch Beten ist keine herkömmliche Spielmechanik. Der Trailer enthält auch Indikas Mitreisenden, den Teufel höchstpersönlich, der ihr während des ganzen Spiels blasphemische Ideen einflüstert.

"Indika" ist seit Kurzem für PC erhältlich, und erscheint am 17. Mai für Xbox Series X/S and PlayStation 5. Ein Teil der Einnahmen geht an Kinder, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.