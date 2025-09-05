Indika auch für Switch

Publisher 11 bit studios und Entwickler Odd Meter kündigen eine Umsetzung von "Indika" für Switch an. Ein vages Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Indika" irgendwann im Herbst auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf die Portierung ein. Darin bietet man eine packende Mischung aus meist düsteren Zwischensequenzen und Gameplay.

Abseits davon ist noch unklar, ob sich die Switch-Version von "Indika" in irgendeiner Form von den übrigen Fassungen unterscheidet. Wir tippen aber erfahrungsgemäss auf eine 1:1-Portierung.

"Indika" erschien bereits am 2. Mai 2024 für den PC. PS5 und Xbox Series X wurden dann am 17. Mai 2024 versorgt.