Indika: Launch-Trailer

Was ist "Indika"? Der neueste Titel aus 11 bit studios Publishing-Abteilung spielt in einer surrealen Version Russlands im frühen 20. Jahrhundert und handelt von der bizarren und spirituellen Reise einer einfachen Nonne. Spieler können sie auf diesem Weg begleiten und in die trügerische Natur von "Indikas" Geschichte und Gameplay eintauchen.

Wie der Launch-Trailer so schön darstellt, ist "Indika" die Geschichte einer starken Frau auf lebenswichtiger Mission: ihr wahres Lebensziel zu erkunden. Doch unter der Oberfläche und dem einfach zu verstehenden oberen Schichten, liegt die Seele und ihre Tiefen, die darauf warten, erforscht zu werden.

"Indika" bietet mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein macht, indem es Gameplay-Elemente von Third-Person-Adventure-Spielen verbindet – inklusive verblüffender Umgebungsrätsel und sogar einem Hauch von Plattforming. Ästhetik, Design und Gameplay wurden stark durch diesen Genre-Mix beeinflusst. Die wahre Essenz liegt jedoch in der cineastischen Geschichte, die an Arthouse-Werke von Yorgos Lanthimos, Ari Aster, and Darren Aronofsky erinnert. INDIKA konzentriert sich auf seine Kernaufgabe, indem es philosophische Überzeugungen berührt und zum Nachdenken über heikle Themen anregen will.

"Indika" ist heute für PC erschienen, Konsolen-Versionen erscheinen später diesen Monat (PS5, XSX|S). Ein Teil der Einnahmen von "Indika" wird an bedürftige Kinder gespendet, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.