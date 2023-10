Indika: Narratives Adventure, angesiedelt im alternativen Russland

Sich dem Credo Unterhaltung mit Tiefgang zu verschreiben, bedeutet, nie den Glauben an die Unbezähmbarkeit der Kunst zu verlieren und gleichzeitig daran zu arbeiten, sich von weltlichen Beschränkungen unabhängig zu machen. Unter dieser Prämisse sind 11 bit studios stolz darauf, die Partnerschaft mit Odd Meter zu verkündigen und den Debüttitel des Studios auf PC und Konsolen zu veröffentlichen. INDIKA ist ein einzigartiges narratives Adventure, das in einer Parallelwelt-Version Russlands im 19. Jahrhundert spielt und 11 bits Vision von Unterhaltung mit Tiefgang perfekt verkörpert.

In "Indika" schlüpft ihr in die Kutte der Nonne gleichen Namens und brecht auf zu einer überwältigenden Reise, in der ihr die Dualität von Gut und Böse erkundet und erfahren müsst, dass nichts absolut ist. Im Kern ist "Indika" ein Third-Person-Adventure, das Erkundigung mit Umgebungsrätseln und einem Hauch Platforming vermischt. Jedoch sind die Themen Sünde, Trauer und moralische Dilemmata tief in INDIKAs Geschichte verankert, sodass das Spiel über traditionelles Gaming hinausgeht und eher einem Arthouse-Film ähnelt, der gesellschaftliche Normen hinterfragt, statt nur oberflächliches Entertainment zu liefern.

Die Zusammenarbeit zwischen Odd Meter und 11 bit begann lange bevor Russland die durch nichts zu rechtfertigende Invasion der Ukraine in Gang setzte. Die schrecklichen Ereignisse brachten sowohl das Studio als auch den Publisher in eine schwierige Situation mit ungewissem Ausgang.

"Schon bevor unser Heimatland den Krieg begann, befanden wir uns auf einer schwierigen Gratwanderung mit Themen, die in Russland zu einer Anklage führen können. Nach dem 24. Februar wurde alles noch komplizierter, als der Verbleib in Russland sowohl körperlich furchteinflössend als auch – was noch wichtiger ist – moralisch schwierig wurde und wir uns dafür entschieden, das Land zu verlassen. Es ist jetzt offensichtlicher denn je, wie relevant die Themen, die wir in unserem Spiel behandeln, sind. Viele der Probleme des modernen Russlands haben ihre Ursache in dem soziopolitischen Infantilismus, der seinen Bewohnern seit Jahrhunderten eingehämmert wird: Demut, Gehorsam und Geduld sind die wichtigsten Tugenden, die uns von unserer orthodoxen Kultur aufgedrückt werden. Es ist also nicht überraschend, dass Institutionen wie die russisch-orthodoxe Kirche in letzter Zeit erstklassige Propagandawaffen abgeben, Gläubige zum Sterben für ihr Heimatland aufrufen und eine monströse Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Leben und dem anderer Menschen predigen."

Dmitry Svetlow, Game Director und Gründer von Odd Meter

Vor diesem Hintergrund begann das gesamte 16-köpfige Team von Odd Meter ein neues Leben in Kasachstan.

"Dieser menschenverachtende Krieg zeigt, dass unser Ideal von einer freien, zivilisierten Welt immer noch fragil ist und das Leben vieler Menschen leider immer noch von militärischen Launen abhängt. Wir wussten bei 11 bit, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Odd Meter nicht davon abhängig machen konnten, aus welchem Land das Studio kommt. Als das Team sich entschied, Russland zu verlassen, gaben wir ihnen all die Zeit, die sie brauchten, um ihre Privat- und Berufsleben wieder in geordnetere Bahnen zu lenken. Die Deadlines haben sich verschieben lassen und wir mussten auch eine Menge Arbeit in Papierkram stecken. Aber was am wichtigsten ist, wir haben uns nicht in die Inhalte des Spiels eingemischt, in sein Grundthema, oder die Geschichte, die sich mutig Themen widmet, die in Games bisher kaum abgebildet wurden. Es ging um die künstlerische Integrität des Spiels und jede Art von Zensur wäre ein Zeichen mangelnden Vertrauens – und wir glauben von ganzem Herzen daran, dass Odd Meter in der Lage sind, ein irrsinniges, einzigartiges, bedeutungsvolles Erlebnis abzuliefern. Wir können es kaum erwarten, Indika der Community zu zeigen und zu sehen, wie umwerfend sie es finden wird."

Rufus Kubica, Product Management Lead bei 11 bit studios

"Indika" erscheint 2024 für PC und Konsolen.