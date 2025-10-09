Indika: November-Termin für die Switch-Umsetzung

Angekündigt war die Switch-Portierung von "Indika" ja schon seit September. Damals wurde das Releasefenster noch vage mit Herbst angegeben. Jetzt gibt es aber einen konkreten Erscheinungstermin.

So geben Publisher 11 bit studios und Entwickler Odd Meter bekannt, dass "Indika" am 17. November auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar sein wird. Über eventuelle Unterschiede zu den bisherigen Fassungen oder Exklusivinhalte ist nichts bekannt, weswegen wir mit einer 1:1-Portierung rechnen.

Ein neuer Release Date Trailer zur kommenden Switch-Version von "Indika" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns 28 Sekunden lang mit atmosphärischen Story-Sequenzen darauf ein.

"Indika" erschien bereits am 2. Mai 2024 für den PC. PS5 und Xbox Series X wurden dann am 17. Mai 2024 versorgt.