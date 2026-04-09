Industria 2 erscheint Mitte April

Entwickler Bleakmill gab mit einem neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum ihres narrativen Ego-Shooters "Industria 2" bekannt. Die Fortsetzung des Indie-Titels "Industria" erscheint am 15. April für den PC.

"Industria 2" ist ein narratives FPS-Abenteuer über eine Frau, die in einer Paralleldimension gestrandet ist. Ihr erkundet eine geheimnisvolle boreale Landschaft, die von einer hungrigen künstlichen Intelligenz verschlungen wird, sammelt Ressourcen und kämpft euch euren Weg zurück nach Hause.

Zentrale Merkmale von Industria 2