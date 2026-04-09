Industria 2 erscheint Mitte April

Entwickler Bleakmill gab mit einem neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum ihres narrativen Ego-Shooters "Industria 2" bekannt. Die Fortsetzung des Indie-Titels "Industria" erscheint am 15. April für den PC.
"Industria 2" ist ein narratives FPS-Abenteuer über eine Frau, die in einer Paralleldimension gestrandet ist. Ihr erkundet eine geheimnisvolle boreale Landschaft, die von einer hungrigen künstlichen Intelligenz verschlungen wird, sammelt Ressourcen und kämpft euch euren Weg zurück nach Hause.
Zentrale Merkmale von Industria 2
- Immersives Gameplay: Physikbasierte Interaktionen sowie Crafting und ein diegetisches Inventar verbinden das Gameplay mit den Spielumgebungen.
- Die Reise einer Heldin: Ein narrativer Ego-Shooter mit Charakteren und einer Geschichte.
- Einzigartiges Setting: Industrieller Verfall in einer borealen Landschaft kombiniert mit jenseitigen, weitläufigen mechanischen Strukturen.
- Verbesserbare Waffen: Ihr könnt fünf Waffen mit Aufsätzen wie Schalldämpfern, erweiterten Magazinen oder Spezialangriffen aufrüsten.
- Roboter „Body Horror“: Auslaufendes Maschinenöl und die Zerstückelung von Körpern führen zu intensiven Gefechten.
- Cinematische Vertonung: Vollständige Sprachausgabe, dynamische Musik und detailliertes Sounddesign bieten ein Audioerlebnis.