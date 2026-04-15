Industria 2 - Release um zwei Wochen verschoben

Bleakmill kündigt heute die Verschiebung ihres Spiels "Industria 2" an. Anstatt am heutigen 15. April wird es nun am 29. April erscheinen. Als kleine Entschuldigung, ist "Hint Of Light" von No Bloom Now aus dem "Industria 2"-Original-Soundtrack ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Der Grund für diese Verzögerung ist die Notwendigkeit, sich zusätzliche Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass das Spiel die angestrebte Qualität liefert. Eine Stellungnahme von Bleakmill lautet wie folgt:

"Es stellt sich heraus, dass der Abschluss einer originalgetreuen Einzelspieler-FPS-Kampagne mit einem Team von 8 Personen schwierig ist. Wir boxen hier wieder einmal über unserer Gewichtsklasse. Einerseits ist genau das der Grund, warum es für uns und anscheinend für viele Leute da draussen spannend ist. Von euch und von Testern zu hören, dass sich dieses Spiel manchmal nah an den Spielen anfühlt, die uns während des Aufwachsens inspiriert haben, wie Half-Life, Bioshock und Resident Evil, ist motivierend. Andererseits ist es für unser kleines, über den Globus verteiltes Team manchmal überwältigend schwierig, alles passend zu machen, ohne auszubrennen und in der Lage zu sein, jeden Monat alle fair zu bezahlen. Ein hartes Gleichgewicht zwischen Leidenschaft und der Realität des Rechnungszahlens, dem die meisten Kreativen gegenüberstehen.“

"Industria 2" erscheint neu am 29. April für den PC.