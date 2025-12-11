First-Person-Psychohorror-Deckbuilder Infernus im neusten Trailer

Zum Jahresende veröffentlichte der Indie-Entwickler Lucid Rain Studios einen neuen Trailer für seinen First-Person-Psychohorror-Deckbuilder "Infernus". Der Trailer gewährt einen Einblick in das Gameplay von "Infernus", einer Mischung aus Kartenspiel und Horror, komplett mit einer Reihe von Schrecken, vor denen ihr zurückschreckt und Höllenkreisen, die ihr durchqueren müsst.

In "Infernus" seid ihr ein Pilger: Ein verlorenes, verdammtes und gezeichnetes Wesen in einem Reich, das eure vergessenen Sünden widerspiegelt. Nur mit eurer Laterne und einem wachsenden Deck aus Tarot-inspirierten Grossen Arkana bewaffnet, müsst ihr die neun Herrschaftsgebiete der Hölle überleben, von denen jedes von einer grotesken Entität beherrscht wird, die durch Sünde und Furcht geformt wurde. Der Kampf entfaltet sich nicht durch Klingen oder Kugeln, sondern durch taktische Kartenduelle, bei denen jeder Zug von tödlicher Bedeutung ist und jedes Opfer Gewicht hat. Erkundungs- und Strategiemechaniken sind eng miteinander verwoben, da Hinweise, die in der Welt gefunden werden, euer Deck beeinflussen und Siege im Kampf die Umgebung um euch herum verändern.

"Infernus" soll 2026 für den PC erscheinen.