Infinity Nikki: Blick in die Zukunft

Entwickler Papergames hat einen Blick in die Zukunft von "Infinity Nikki" gewagt. Dabei wurde schnell klar, dass man noch einiges mit dem populären Open-World-Titel geplant hat.

So bedankt sich Papergames zunächst einmal dafür, dass es von der Community gefühlt mehrere Millionen an Verbesserungsvorschlägen für "Infinity Nikki" gegeben habe. Am häufigsten sei dabei das Wort "Optimierung" gefallen und diesem werde man sich zunächst einmal in sämtlichen Bereichen annehmen. Eine hohe Priorität haben dabei etwa die Grafik und das Zielsystem, aber auch die Mini-Map soll noch genauer werden. Künftige Versionen können etwa auch auch einen Foto-Modus haben.

Bei "Infinity Nikki" handelt es sich um ein Open-World-Adventure. Wir erwecken darin zusammen mit Nikki die magischen Kräfte, die in verschiedenen Outfits verborgen sind, und begeben uns auf eine Reise voller Spass. Uns erwartet dabei offenbar ein ziemlich heiterer und abwechslungsreicher Trip.

"Infinity Nikki" erschien am 5. Dezember 2024 für PS5, iOS, Android und den PC.