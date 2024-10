Entlassungen & Umstrukturierungen bei Inflexion Games

Auch heute erreichen uns leider wieder Meldungen über Umstrukturierungen und Entlassungen in der Videospielbranche. Diesmal ist Inflexion Games davon betroffen.

So gibt Inflexion Games bekannt, dass die Niederlassung im Vereinigten Königreich geschlossen wird. Ausserdem ist eine noch nicht näher spezifizierte Umstrukturierung für den Sitz in Kanada geplant. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies die Entlassung von mindestens 22 Angestellten.

Grund dafür ist der Early-Access-Launch von "Nightingale". Dieser verlief zwar ursprünglich gut, aber in der Folgezeit bauten die Zahlen stark ab. Das offizielle Statement von Chef Aaryn Flynn liest sich folgendermassen: