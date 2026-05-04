Injustice 2: Nachfolger in Arbeit?

Es könnte sein, dass die NetherRealm Studios momentan an einem Nachfolger von "Injustice 2" werkeln. Zumindest wurde jetzt diesbezüglich ein erster Hinweis gesichtet.

Hauptgrundlage für das Gerücht ist der Lebenslauf eines Künstlers bei Warner Bros. Games, in dem "Injustice 3" neben weiteren Toptiteln aufgeführt wird. Weitere Details fehlen bislang, aber die Erwähnung gilt als Indiz für eine laufende Entwicklung. Besagte Informationen passen zu früheren Aussagen von DC-Studios-CEO James Gunn, welcher Gespräche über neue Spiele im DC-Universum bestätigte.

Die NetherRealm Studios haben sich bisher noch nicht offiziell zu "Injustice 3" geäussert. Eine offizielle Ankündigung des Spiels hat bisher natürlich auch noch nicht stattgefunden.

"Injustice 2" erschien im Mai 2017 für PS4, Xbox One, iOS und Android. Die PC-Umsetzung folgte am 14. November 2017.