Maximum Entertainment hat "Instant Sports 2" angekündigt, den Nachfolger des Sport-Action-Spiels von Breakfirst Games. Nach dem ersten "Instant Sports" wird "Instant Sports 2" im Juli 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

Eine grosse Auswahl an Sportarten: 10 Sportspiele, darunter Baseball, Basejumping, Minigolf, Mountainbiking, Tennis, Boxen, Rafting, Padel und viele mehr!

10 Sportspiele, darunter Baseball, Basejumping, Minigolf, Mountainbiking, Tennis, Boxen, Rafting, Padel und viele mehr! Lokaler Mehrspielermodus: Spielt allein oder mit bis zu 4 Personen gleichzeitig auf demselben Bildschirm und verdient Tickets basierend auf eurer Punktzahl und Platzierung.

Spielt allein oder mit bis zu 4 Personen gleichzeitig auf demselben Bildschirm und verdient Tickets basierend auf eurer Punktzahl und Platzierung. Erweiterte Charakteranpassung: Gebt die verdienten Tickets im Shop im Spiel aus, um Outfits, Ausrüstung und visuelle Effekte freizuschalten, mit denen ihr euren eigenen Charakter mit seinem individuellen Aussehen personalisieren könnt!

Gebt die verdienten Tickets im Shop im Spiel aus, um Outfits, Ausrüstung und visuelle Effekte freizuschalten, mit denen ihr euren eigenen Charakter mit seinem individuellen Aussehen personalisieren könnt! Game Hub: Erkundet einen weitläufigen Sportpark mit verschiedenen Themenbereichen, von denen jeder sein eigenes Sportspiel hat.

"Instant Sports 2" bietet ein schnelles, leicht erlernbares Gameplay mit Tiefe, wenn ihr jede Disziplin meistern wollt. Das Spiel erscheint digital am 16. Juli 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Physische Editionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch folgen am 30. September 2026.