Instruments of Destruction auch für Konsole

Entwickler und Publisher Radiangames hat Konsolenumsetzungen von "Instruments of Destruction" angekündigt. Demnach erscheinen diese im März.

Konkret ist "Instruments of Destruction" ab 27. März auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Ein ausgesprochen explosiver Trailer zu der Mischung aus Rennspiel und Action begleitet die freudige Nachricht.

In "Instruments of Destruction" erleben wir eine physikbasierte Sandbox, in der wir mit unterschiedlichen Fahrzeugen Gebäude zum Einsturz bringen und Umgebungen zerstören. Jedes Objekt reagiert dabei dynamisch auf die Einwirkungen, sodass sich Strukturen realistisch verformen, einstürzen und mit anderen Elementen interagieren.

Mit mehr als 50 Missionen und zahlreichen Herausforderungen bietet der Titel eine Vielzahl an Fahrzeugen, darunter ein fliegender Bulldozer, ein mit Raketen bestückter Panzer oder ein Ornithopter mit Enterhaken. Neben festen Fahrzeugen ermöglicht ein komplexer Editor den Bau eigener Maschinen, welche in einem speziellen Kampagnenmodus getestet werden können.

"Instruments of Destruction" erschien bereits am 10. Mai 2024 für den PC.