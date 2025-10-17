Intellivision Sprint angekündigt

Atari hat heute das Intellivision Sprint vorgestellt, eine brandneue Spielkonsole, mit der das 45-jährige Jubiläum der Veröffentlichung der ursprünglichen Videospielkonsole Intellivision gefeiert wird. Mit 45 beliebten Spielen und einer Reihe technischer Verbesserungen wird das Intellivision Sprint in Europa erscheinen.

Das Intellivision wurde 1980 als direkter Konkurrent zum Atari 2600 auf den Markt gebracht und löste eine legendäre Rivalität aus, die als "Erster Konsolenkrieg" bekannt wurde. Das Intellivision bot den Spielern ihrer Zeit realistischere Sportspiele, aufwändigere Grafik und einzigartige Controller.

Das neue Intellivision Sprint wurde in Zusammenarbeit mit Plaion Replai entwickelt und verfügt über ein authentisches Design mit der originalen gold-schwarzen Oberfläche und der Holzmaserung auf der Vorderseite. Zu den technischen Verbesserungen gehören zwei kabellose Controller, ein HDMI-Ausgang und ein USB-A-Anschluss zur Erweiterung der Spiele-Bibliothek.

Die 45 integrierten Spiele repräsentieren den damaligen Vorsprung von Intellivision bei Sport- und Strategiespielen. Zu den Highlights zählen die Sportspiele "Baseball", "Chip Shot Super Pro Golf", "Soccer", "Super Pro Skiing", "Tennis" und "Super Pro Football" sowie die Strategiespiele "B-17 Bomber", "Sea Battle", "Space Battle" und "Utopia". Zu den beliebtesten Arcade-Spielen gehören "Astrosmash", "Shark! Shark!", "Star Strike", "Thin Ice" und "Boulder Dash". Zwei der einzigartigen Controller-Overlays sind ein echter Eye-Catcher und für jedes Spiel der Sammlung enthalten.

"Wir freuen uns sehr, das 45-jährige Jubiläum von Intellivision zu feiern. Und wie könnte man dies besser würdigen, als diese innovative Konsole zurückzubringen, damit die Fans sie erneut erleben können?. Die Betreuung einer so wichtigen Marke zu übernehmen, ist sowohl eine grosse Verantwortung als auch eine sehr spannende Erweiterung unserer Arbeit bei Atari."

Matt Burnett, VP of Strategic Operations bei Atari

"Es war sehr lohnend, einige der Erkenntnisse aus unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bei den Atari+ Retro-Konsolen auf das Intellivison Sprint anzuwenden. Wir sind stolz darauf, Intellivision-Fans und -Sammlern eine moderne Version dieser bahnbrechenden Konsole präsentieren zu können."

Ben Jones, Commercial Director von Plaion Replai

Intellivision Sprint wird ab dem 17. Oktober zum Preis von 119.99 € vorbestellbar sein und am 23. Dezember in Europa erscheinen.