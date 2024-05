Baldige Schliessung von Intercept Games?

Anfang des Monats berichteten wir bereits, dass Take-Two Interactive zwei Entwicklerstudios in Form von Intercept Games und Roll7 geschlossen hat. Dann sorgte ein Statement von Chef Strauss Zelnick für Verwirrung, in dem er die Schliessung bestritt. Nun gibt es einen neuen Indikator, dass zumindest Intercept Games sehr bald geschlossen wird.

So sagt der Senior Design Manager von "Kerbal Space Program 2", Quinn Duffy, dass am 28. Juni das komplette Intercept-Team entlassen wird. Sein Statement bei LinkedIn liest sich folgendermassen:

"Das Team von Intercept Games wird am 28. Juni entlassen, so dass eine grosse Gruppe auf der Suche nach neuen Aufgaben sein wird. Und ich auch. Ich habe die Designer in meiner allzu kurzen Zeit dort ziemlich gut kennengelernt. Es handelt sich um einige fantastisch kluge und talentierte Leute, für deren Qualitäten ich mich gerne verbürge. Und das Gleiche kann ich über die anderen Disziplinen sagen - durchweg gute Leute. "Kerbal Space Program 2" ist ein reizvolles Spiel, sehr fesselnd und unglaublich hübsch, selbst in seinem Early-Access-Zustand, und ich hoffe, Sie haben die Gelegenheit, es auszuprobieren."