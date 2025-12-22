Intergalactic: The Heretic Prophet: Überstunden bei Naughty Dog

Bei Naughty Dog mussten kürzlich über mehrere Wochen lang Überstunden geleistet werden. Hintergrund war die Fertigstellung einer Demo von "Intergalactic: The Heretic Prophet".

So vermeldet Bloomberg mit Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass diese Phase Ende Oktober begann und etwa sieben Wochen lang andauerte. Die Belegschaft musste in diesem Zeitraum mindestens acht zusätzliche Stunden pro Woche arbeiten und sie intern dokumentieren. Die Wochenarbeitszeit durfte 60 Stunden dabei nicht überschreiten.

Simultan ordnete Naughty Dog eine Rückkehr ins Büro an fünf Tagen pro Woche an, nachdem zuvor ein hybrides Modell angeboten wurde. Besagte Massnahme sollte Verzögerungen ausgleichen, nachdem mehrere interne Fristen verfehlt worden waren. Sony und Naughty Dog haben sich bisher nicht zu dem Thema geäussert.

"Intergalactic: The Heretic Prophet" war bei den Game Awards 2024 mit einem Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Intergalactic: The Heretic Prophet" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.