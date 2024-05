Into The Emberlands angekündigt

Tretet ein in die bezaubernde Welt der Emberlands! Die Heimat der friedlichen Knacks wird vom geheimnisvollen Miasma bedroht, das alles in Dunkelheit getaucht hat. Als auserwählte Lichtbringer seid ihr mit einer Laterne ausgestattet, die mit strahlendem Ember gefüllt ist. Mit ihrem Licht könnt ihr den dichten Schleier vertreiben und euch durch verschiedene Biome wagen, um diejenigen zu retten, die vom Weg abgekommen sind und sich im Miasma verirrt haben.

In diesem farbenfrohen Erkundungsspiel mit einem Rogue-Lite-Twist habt ihr eine klare Mission: Rettet die Knacks, die sich in der Wildnis verirrt haben und führt sie zurück in die Sicherheit. Sammelt eine breite Auswahl an Ressourcen, um das Dorf wieder aufzubauen sowie zu erweitern und verwandelt es in einen sicheren Hafen für die Knacks! Aber seid gewarnt: Wenn das Licht eurer Laterne während eures Aufenthalts in der Wildnis zu flackern beginnt, werdet ihr unweigerlich selbst zu einem Verlorenen, und der nächste Lichtträger wird in eure Fussstapfen treten müssen…

Durchquert verschiedene tückische und doch faszinierende prozedural generierte Landschaften und Biome, dank denen jedes eurer Abenteuer abwechslungsreich bleibt. Alle Biome bieten einzigartige Herausforderungen und Begegnungen, sodass ihr eure Spielweise stets anpassen müsst, um sie erfolgreich zu durchqueren.

"Into the Emberlands" wird von Tiny Roar aus Hamburg entwickelt und soll diesen Sommer in den Steam Early Access starten.