Into the Emberlands erscheint für die Switch

Das Warten hat ein Ende: "Into the Emberlands", das charmante Roguelike-Explorationsspiel von Entwickler Tiny Roar und Publisher Daedalic Entertainment, erscheint am 2. Juli für Nintendo Switch.

Bereits auf dem PC mit 87 % positiven Nutzerwertungen gefeiert, erscheint das Spiel nun erstmals für unterwegs – inklusive sämtlicher Updates, Features und Verbesserungen der PC-Version. Dazu zählen optimiertes Gameplay, neue Biome und viele Quality-of-Life-Anpassungen, die in enger Zusammenarbeit mit der Community während des Early Access entstanden sind.

Doch das ist noch nicht alles: Die Switch-Version enthält auch die drei exklusiven Lichtträger-Skins aus dem Supporter Pack sowie einen geheimnisvollen neuen Begleiter – ein fliegendes Schnabeltier.

Eine magische Welt für unterwegs

Schlüpfe in die Rolle des auserkorenen Lichtbringers und wage dich mit einer aufladbaren Laterne hinaus in das Miasma. Hole die verschwundenen Knacks zurück und sammle Ressourcen, um dein Dorf wieder aufzubauen und zu erweitern.

Doch Vorsicht: Wenn deine Laterne erlischt, wirst du selbst im Miasma verschwinden, bis der nächste Lichtbringer dich findet …