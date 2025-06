Geschlossene Beta zu Into The Unwell geplant

Das neue schwedische Studio She Was Such A Good Horse hat auf dem Summer Game Fest 2025 den Debüt-Titel "Into The Unwell" gezeigt, wofür es Coffee Stain Publishing ("Valheim") als Herausgeber gewinnen konnte. Das neue Action-Roguelike ist mit seinem Cartoon-Look der 1930er-Jahre ein Blickfang und hat jede Menge Spieltests inklusive einer geschlossenen Beta und Early-Access-Phase geplant.

Über Into The Unwell

"Spiele allein oder mit bis zu zwei Freunden und lerne die seltsamen Einwohner dieser Rubberhose-Welt kennen. Finde Wege, ihnen zu helfen, und werde dabei selbst etwas weniger ungesund. Brich auf eine spirituelle Suche auf, finde deine Selbstbeherrschung und bezwinge deine Laster, indem du dich dem Chaos stellst und dich durch The Unwell kämpfst. Unterwegs triffst du in diesem cartoonhaften Fiebertraum von einem Action-Roguelite auf bizarre Bosse, sonderbare Charaktere und surreale Umgebungen.

Chaotische Kämpfe für chronisch Unkurierbare

Geniesse deine Rückfälle und kämpfe dich durch The Unwell. Stelle dich seinen verdorbenen Bewohnern mit einer von vier unkonventionellen Waffen – darunter eine riesige Eiswaffel oder ein lobotomisierter Lutscher – von denen jede ihre ganz eigenen Vorteile aufweist.

Auf deiner Reise durch The Unwell schaltest du zusätzliche spielbare Charaktere frei und sammelst Talentsterne, um Upgrades für dich und deine Waffen sowie merkwürdige Kräfte zu erlangen, um dich auf den grossen Bosskampf vorzubereiten, der dich erwartet.

Geteiltes Leid ist halbes Leid – im Mehrspielermodus für 3 Spieler

Versuch es allein, oder stelle dich im 3-Spieler-Koop-Modus dieser fragwürdigen Reise zusammen mit dem Unterstützungsnetzwerk deiner Alpträume, und verbessere so deine Chancen, deine inneren Dämonen auszutreiben.

Wenn die Zusammenarbeit mit Freunden in einem zweifelhaften Versuch, deine Schwächen und Feinde zu überwinden, für dich nach Spass klingt, setz The Unwell unbedingt auf deine Wunschliste!

HAUPTMERKMALE